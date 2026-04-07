В России начнут следить за таксистами по-новому. Общественный совет по развитию такси и оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» подписали соглашение, согласно которому за водителями машин, задействованных в сфере пассажирских перевозок, начнут следить через «тревожные кнопки» в их автомобилях. Об этом сообщают IZ.RU.

По словам главы АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, целью соглашения является повышение безопасности такси, повышение прозрачности отрасли и безопасности дорожного движения.

Для этого планируется реализовать контроль за соблюдением перевозчиками режима труда и отдыха, а также внедрение передовых систем контроля за стилем их вождения. Наблюдать планируется за нештатным поведением во время езды, также нововведение позволит выявлять усталость таксистов и ухудшение их самочувствия.

Кто именно будет наблюдать за водителями, куда и кому будет передаваться информация и как будет реализована система, пока не уточняется.

Известно также, что стороны также договорились о подготовке совместных предложений «по совершенствованию законодательства в области такси и навигационной деятельности».

Ранее Минпромторг включил в список разрешённых для использования в службах такси несколько моделей локализованных китайских кроссоверов.