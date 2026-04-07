BMW переоснащает завод в Мюнхене для выпуска электромобилей

BMW приступает к масштабному переоснащению своего ключевого завода в Мюнхене, который к 2027 году полностью перейдёт на выпуск электромобилей, что знаменует отказ от двигателей внутреннего сгорания на этой площадке. Первым шагом станет запуск производства нового BMW i3 на платформе Neue Klasse в августе 2026 года. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Компания инвестирует около 650 млн евро в модернизацию, что позволит заводу достичь потенциала до 1000 автомобилей в сутки, хотя фактический выпуск будет определяться рыночным спросом. Автоматизация процессов, особенно в кузовном производстве, где роботы будут выполнять до 98% операций, должна сократить издержки примерно на 10%.

Контроль качества станет цифровым: каждый автомобиль будет анализироваться по десяткам тысяч параметров, причём машины сами передают данные системе для выявления дефектов на ранних этапах. Использование камер и алгоритмов искусственного интеллекта направлено на минимизацию брака и снижение рисков отзывных кампаний.

Переход на платформу Neue Klasse оптимизирует конструкцию, включая сокращение длины проводки примерно на 600 метров, что обеспечивает экономию веса до 30% по сравнению с предыдущими моделями. BMW также реорганизует цепочки поставок, в том числе налаживая локальное производство батарей возле Мюнхена.

Эта трансформация отражает стратегическую ставку BMW на электрическую мобильность, превращая исторический завод в символ новой эпохи. Успех проекта напрямую зависит от спроса, но курс компании уже определён окончательно.