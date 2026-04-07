Roush представил Ford F-150 Nitemare 2026 с мощностью до 705 л.с.

Американская компания Roush Performance представила обновлённую версию пикапа F-150 Nitemare 2026 года, сделав акцент на динамических характеристиках и управляемости на асфальте, а не на бездорожье. Эта модель, продолжающая серию, впервые запущенную в 2008 году, теперь предлагает спортивные черты, близкие к автомобилям такого класса, включая заниженную подвеску — передняя часть опущена на 3 дюйма, а задняя на 5 дюймов, что улучшает устойчивость и создаёт агрессивный облик. Пикап способен развивать боковые перегрузки до 1.0 g, что необычно для полноразмерного грузовика. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В основе модели лежит 5,0-литровый двигатель V8 Coyote, который в стандартной конфигурации выдаёт около 400 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. За дополнительную плату можно установить компрессор, увеличивающий мощность до 705 л.с. и крутящий момент до 860 Нм, что превращает пикап в полноценный спортивный автомобиль, сохраняя архитектуру F-150. Автомобиль оснащён 22-дюймовыми дисками, спортивной выхлопной системой и новыми элементами дизайна кузова.

В салоне использованы премиальные материалы, карбоновые акценты и фирменные детали Roush, причём каждый автомобиль собирается вручную после схода с конвейера Ford, подчёркивая эксклюзивность. Стоимость пакета доработок составляет около 22 999 долларов сверх цены базового F-150, а установка компрессора добавляет почти 9 000 долларов, что значительно увеличивает итоговую стоимость по сравнению со стандартными версиями.

Несмотря на высокую цену, спрос на такие модели остаётся стабильным благодаря уникальному сочетанию мощности и практичности. Roush F-150 Nitemare демонстрирует, как утилитарный пикап можно адаптировать для дорожных условий, создавая нишевый продукт для энтузиастов и поклонников мощных американских автомобилей.