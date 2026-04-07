Американский электрокар оказался экономичнее Tesla: Rivian R2 удивил

Электрический кроссовер Rivian R2 получил сертификацию EPA, подтвердив запас хода до 335 миль для версии Launch Performance, что превосходит первоначальные прогнозы производителя. Эта модель, более компактная и доступная по сравнению с R1, демонстрирует улучшенную эффективность благодаря батарее ёмкостью 86,8 кВт/ч, достигая показателя 144 MPGe, что ставит её выше Tesla Model Y по экономичности. При использовании внедорожных шин запас хода снижается до 314 миль, оставаясь конкурентоспособным в своём сегменте. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Rivian R2 поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 217 кВт, позволяя зарядить батарею с 10 до 80% примерно за 29 минут, что соответствует современным стандартам. Модель оснащена разъёмом NACS и интегрирована в сеть Rivian Adventure Network, упрощая дальние поездки. Однако эксперты отмечают, что данные EPA могут быть оптимистичными, и реальная эффективность, особенно для автомобиля с внедорожной архитектурой, станет ясна после выхода на рынок и независимых тестов.

В документах сертификации первоначально отсутствовала информация о тепловом насосе, но Rivian официально подтвердил его наличие в серийных версиях Launch Edition, что важно для снижения потерь запаса хода в холодном климате. Таким образом, Rivian R2 представляет собой сбалансированный электрокар с высоким запасом хода и быстрой зарядкой, хотя окончательные оценки его эффективности требуют практической проверки.