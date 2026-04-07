Honda вновь столкнулась с коллективным иском из-за проблем с краской

Крупные производители автомобилей сталкиваются не только с инновационными задачами, но и с серьёзными вопросами качества, что подтверждается новым судебным процессом против Honda. Компания вновь оказалась в центре внимания из-за дефекта лакокрасочного покрытия на некоторых моделях, где белая краска может отслаиваться крупными кусками, иногда даже во время движения. В список затронутых автомобилей входят Acura MDX (2014–2016), Honda Odyssey (2013), Pilot (2014–2015), Fit (2015–2017) и HR-V (2016–2018), причём проблема затрагивает различные оттенки белого, такие как White Orchid Pearl и Taffeta White. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Honda

Хотя Honda ранее предлагала расширенную гарантию на покрытие, владельцы считают эти меры недостаточными, что привело к возобновлению коллективного иска. Суд уже принял сторону истцов, отметив, что такой дефект мог существенно повлиять на решение о покупке, подчёркивая важность качества для потребителей. Этот случай служит напоминанием, что даже известные бренды не застрахованы от массовых проблем, а репутационные риски могут оказаться более значительными, чем финансовые потери.