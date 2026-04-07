Автомобилисты в Москве начали менять зимние шины на летние

Погода в столице капризная: то тепло, как в мае, то похолодание, а на этой неделе синоптики обещают даже снова снег. Тем не менее многие сходятся во мнении, что пришла пора менять зимние шины на автомобилях на летние. Объехав несколько сервисов шиномонтажа, корреспондент "РГ" узнала, легко ли это сделать и сколько будет стоить.

Как оказалось, почти везде уже появились хотя и небольшие, очереди. Представители сервисов объясняют это тем, что число таких сервисов в городе постепенно сокращается, а автопарк растет. В итоге больше чем на 5,5 миллиона зарегистрированных в столице авто приходится всего чуть более двух тысяч шиномонтажей. Большая часть из них - сетевые, работающие при крупных магазинах запчастей. Популярные некогда "гаражных дел" мастера во время массового благоустройства территорий и сноса ГСК практически исчезли.

...Звоню в магазин по продаже покрышек и дисков - "Колесо.ру". Менеджер Илья Муров отвечает, что записаться на шиномонтаж у них можно лишь через сайт, в основном на завтра, в том числе и на ближайшей ко мне улице Тимирязевской, 38. Цена с прошлой весны немного подросла. "В прошлом году замена комплекта колес самых популярных покрышек радиусом 15 или 16 дюймов обходилась до 3 тысяч рублей. Сейчас - 3-3,6 тысячи соответственно, - рассказывает Муров. - Если еще и с дисков снимать зимнюю резину и ставить летнюю, то работа обойдется в 5,5 тысячи рублей, на 500 рублей дороже для покрышек 16-го радиуса". В круглосуточном сервисе "Метеор" на Ленинградском шоссе, 63 цены оказались еще выше: замена комплекта шин - 4,5 тысячи рублей, а покрышек на дисках - 6,5 тысячи рублей. "Цены растут на все, шиномонтаж - не исключение, у нас свои расходники на технику, да и она устаревает, ломается", - объяснил менеджер сервиса Ильяс Аминов.

Примерно такие же цены назвали и в сетевом автоцентре "Иванор". Одна из его точек расположена на улице Флотской, 5. "Машины есть, две-три в час, большого потока пока не было, ждем ближе к середине месяца", - объяснила ситуацию менеджер Анастасия Шилова. - Записаться советую сейчас, чтобы не попасть на аншлаг".

В мелких частных, но тоже официальных шиномонтажах услуги чуть дешевле. Когда я подъехала на своем стареньком "Форде" в шиномонтаж на 4-м Вятском переулке, 14, впереди стояли три "китайца"-кроссовера, все по записи. "Работа с каждым займет минимум полчаса, так как колеса не в сборке, - описал прогноз, сколько мне ждать своей очереди, автослесарь Василий Иванов. - Но когда обслужу этих автомоделистов, подъедут другие, тоже по записи. А вам снова ждать придется. Давайте сразу запишем на завтра"? Цены замены комплекта покрышек на дисках моего 15-го радиуса назвали 4,5 тысячи рублей, просто поменять колеса в сборке - три тысячи рублей.

Выяснилось, что сэкономить можно, если поехать в такие сервисы дальше от Москвы. Так, в районе Тучково мастер частного сервиса на территории СНТ, который летом чинил мою машину, сказал, что полностью переобует мое авто всего за 2 тысячи рублей. При этом пообещал сделать и балансировку, и чернение и даже при необходимости подправить диск. Прикинула: вроде заманчиво. Но, с другой стороны, денег на бензин, чтобы съездить туда и обратно, уйдет не меньше. Какой же смысл куда-то ехать?

Впрочем, может, именно сейчас и не стоит торопиться менять покрышки? Синоптики говорят, что в четверг и пятницу в регионе снова может образоваться снежный покров. "Резкое понижение температуры и мокрый снег принесет холодный атмосферный фронт, - рассказала "РГ" главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. - Температура в четверг и пятницу ночью опустится ниже -1 градуса, днем немного теплее. Местами будет идти мокрый снег или снег с дождем, в утренние часы возможна гололедица". Ночные заморозки, по ее словам, ожидаются и в выходные, правда, днем в субботу воздух прогреется опять до +10 градусов.