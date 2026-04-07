Chery Tiggo 9 стоит в Казахстане на треть дешевле, чем в РФ

В республике Казахстан новый Chery Tiggo 9 можно купить за 16 млн тенге, что эквивалентно примерно 2,7 млн российских рублей.

Указанную сумму дилеры Казахстана просят за автомобиль 2025 года, и это еще без учета скидок. Речь идет об полноприводной модификации с 2-литровым 245-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в стандартной комплектации Ultra.

В нашей стране аналогичное исполнение в базовой комплектации "Прайм" предлагается за 4,3 млн рублей. Таким образом, разница между машинами в странах участницах ЕАЭС достигает 1,6 млн рублей или 37%.

На существенную разницу в ценообразовании двух стран обратил внимание журнал Motor в ходе мониторинга прайс-листов автокомпаний.

Chery Tiggo 9 официально продается в России и представлен в двух комплектациях: "Прайм" и "Ультра". В нашей стране Chery Tiggo 9 покупатели могут рассчитывать на пять лет технической поддержки. В автомобиле доступны современные функции: беспроводная зарядка смартфона, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление.

6 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что завод Tenet в Калуге готовится к запуску производства среднеразмерного кроссовера Tenet 9. Выпуск наладят до конца года на площадке "АГР Холдинг". Сейчас компания собирает на предприятии также кроссоверы Tenet T4, Tenet T7 и Tenet T8.