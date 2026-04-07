В Елабуге возобновили производство автомобилей Aurus

Производственная площадка Aurus в Елабуге возобновила работу в штатном режиме в соответствии с планом на 2026 год, об этом "Российской газете" рассказали в компании Aurus.

"Основная цель, поставленная перед заводом в ближайшей перспективе, - подготовка производства к серийному выпуску рестайлинговой модели Aurus Senat. На текущий момент уже сварены и окрашены предсерийные кузова, проведена настройка подсборок, выполнена настройка оборудования для выпуска новой модели, отработаны необходимые технологические операции. Впереди - сборка прототипов серийной версии новой модели.

Далее первые готовые образцы будут направлены на технические испытания в ведущий российский институт автомобилестроения - ФГУП "НАМИ".

Первая модель Aurus Senat уже заняла свое законное место в пантеоне российского автомобилестроения, став легендарной классикой.

Рестайлинг не стремится заменить ее, но принимает эстафету, развивая заложенные традиции.

Сейчас, когда на заводе в Елабуге полным ходом идет подготовка к серийному выпуску, становится очевидным: Aurus Senat Restyling - это мост между легендарным прошлым и технологичным будущим", - отметили "РГ" в Aurus.