Кроссовер Kia Seltos получил рекордный рейтинг безопасности BNCAP в 76,7 балла

Индийская программа BNCAP присудила кроссоверу Kia Seltos высший рейтинг безопасности, набравший 76,7 балла. Этот показатель оказался лучшим среди автомобилей с традиционными двигателями, что подчеркивает лидерство модели в своем сегменте. Особенно впечатляющей стала защита взрослых пассажиров — 31,7 балла, что является рекордом для ДВС-моделей, а оценка защиты детей достигла 45 баллов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Высокие результаты в ключевых категориях краш-тестов демонстрируют, что производители массового сегмента активно вкладываются в безопасность. Такие достижения выводят Seltos на уровень более дорогих автомобилей и укрепляют позиции Kia на индийском рынке. Кроссовер построен на платформе K3 с применением высокопрочных сталей и усиленных элементов кузова, что обеспечивает эффективное распределение энергии удара и сохранение целостности салона при столкновении.

В базовую комплектацию модели входят шесть подушек безопасности, система стабилизации и ассистенты подъёма в гору, а также комплекс ADAS второго уровня с 21 функцией. Seltos стал второй моделью Kia с максимальным рейтингом BNCAP, продолжая успех бренда в области безопасности. При этом ежемесячные продажи модели стабильно превышают 10 тысяч автомобилей, что подтверждает устойчивый спрос.

На фоне усиления конкуренции и ужесточения требований к безопасности такой результат становится весомым аргументом для покупателей. Kia Seltos закрепляет за собой статус одного из самых безопасных кроссоверов в своем классе. Рекорд BNCAP показывает, что даже автомобили с ДВС могут соответствовать современным стандартам и успешно конкурировать с более дорогими моделями.