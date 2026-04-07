Volvo запускает производство нового тягача VNR к выставке Truck World 2026

В феврале 2026 года на заводе в Нью-Ривер-Вэлли стартовало производство нового тягача Volvo VNR, который станет центральным экспонатом на выставке Truck World 2026. Эта модель, созданная для региональных перевозок, демонстрирует полностью обновлённый дизайн, ориентированный на безопасность, экономию топлива и комфорт водителя. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Посетители выставки смогут увидеть две версии Volvo VNR, что позволит детально изучить платформу, разработанную с учётом нужд региональных автопарков. Помимо этого, Volvo представит несколько моделей на базе платформы VNL, включая Volvo VNL 860, оснащённый системой камер, заменяющей традиционные зеркала для улучшения обзора и аэродинамики.

Платформа VNL набирает популярность в Канаде, о чём свидетельствует крупнейший в стране заказ на новый Volvo VNL, полученный компанией в начале года. Этот факт подчёркивает высокий спрос на модернизированные грузовики Volvo для дальних перевозок, несмотря на снижение продаж на 11% в первом квартале 2026 года.