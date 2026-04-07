В США состоялась автовыставка BimmerInvasion 2026

Масштабная автомобильная выставка BimmerInvasion, прошедшая в торгово-выставочном центре Южной Флориды, подтвердила свой статус как одного из главных событий для поклонников BMW. Мероприятие заняло более 14 000 квадратных метров, где были собраны машины всех эпох — от классических до современных тюнингованных моделей M-серии. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Выставочное пространство было разделено на несколько зон с уникальной тематикой. Особое внимание привлек зал ULTIMATE, где демонстрировались VIP-автомобили и экспозиция, посвящённая 30-летию модели M3. Также была открыта «Арена F8x и G8x», на которой соревновались автомобили разных поколений: с одной стороны стояли модели F8x M, с другой — G8x.

Остальная территория выставки была отведена под стенды сторонних производителей, специалистов по уходу за автомобилями и компаний, работающих с BMW. Это позволило участникам не только увидеть разнообразие моделей, но и ознакомиться с аксессуарами и услугами, связанными с брендом.