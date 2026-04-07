Полноприводные авто теряют свою привлекательность

Автомобильная эволюция начала свой путь в XIX веке с классического заднего привода, который потом трансформировался в полный. С появлением технологий изготовления шарниров равных угловых скоростей в мир моторов пришли переднеприводные машины, изменив ход истории.

Именно концепция переднего привода оказалась самой живучей и востребованной как со стороны компаний, так и покупателей. Первые смогли снизить затраты на производство, а вторые оценили автомобили, не создающие проблем с поведением на дороге в любых условиях.

Но все стремятся к большему. Автоконцерны внедряют современные технологии, повышая потребительские свойства товара, а покупатели мечтают получить максимум от бюджетных конструкций. В результате появился лукавый полный привод, формально соответствующий названию, но отличающийся от классических решений.

В большинстве современных конструкций при поперечно расположенном моторе крутящий момент всегда на передних колесах, а на задние передается только при необходимости через электромуфту. Кажется, что полный привод де-факто есть, но, как справедливо отмечают специалисты "Автовзгляда", это скорее маркетинговый ход, чем практическое решение.

Для эффективного функционирования 4WD в переднеприводной платформе должна быть возможность жесткого подключения задней оси, что требует пересмотра платформы целиком с точки зрения управляемости, от чего стараются отойти все мировые концерны.

Подключаемый полный привод стал идеальным инструментом для ассистентов активной безопасности. Они быстро влияют на характеристики управляемости в зависимости от ситуации.

Все это позволило сэкономить на подвеске, ведь те эффекты, которые раньше достигались настройкой шасси, теперь получают за счет работы быстрых алгоритмов и исполнительных устройств. Современный полный привод - это не только скорость, проходимость и управляемость, но и инструмент для защиты неопытного водителя от его ошибок на дороге. Умные алгоритмы незаметно корректируют ошибки, создавая иллюзию, что мы можем и умеем все.

Классический же полный привод с акцентом на заднюю ось уходит в небытие. Энтузиастов полноприводных внедорожников становится все меньше, а современные кроссоверы с подключаемой передней осью чаще всего остаются на парковках крупных торговых центров, нуждаясь в подключении передней оси только зимой, когда выехать из сугроба становится проблематично.

