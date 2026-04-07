Беглов раскрыл планы по выпуску машин Lada в Питере

Беглов раскрыл планы АвтоВАЗа по выпуску одной модели Lada. До конца 2026 года с конвейеров «Автозавода Санкт-Петербург» сойдёт 8 000 автомобилей семейства Iskra. Однако, по словам губернатора северной столицы Александра Беглова, реальный объём будет зависеть от рыночной ситуации.

Чиновник напомнил, что на ПМЭФ летом 2025 года было подписано соглашение между отечественным автогигантом и петербургским предприятием, которое подразумевает выпуск российских автомобилей на площадке.

«К сентябрю завершили модернизацию оборудования, запустили серийное производство. На новом конвейере освоен полный модельный ряд. В 2025 году произвели 3 тысячи автомобилей, в 2026 году планируется довести выпуск до 8 тысяч. Реальный объём будет зависеть от рыночной ситуации», — отметил Беглов.

Также политик отметил, что в городе работает филиал Инженерного центра АвтоВАЗа, сотрудники которого занимаются разработкой и поддержкой производства компонентов для автомобилей Lada.

Ранее АвтоВАЗ объявил о режиме простоя в мае. Остановка конвейеров связана с подготовкой к выпуску кроссовера Azimut, выпуск которого стартует в III квартале 2026 года.