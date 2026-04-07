General Motors бесплатно отремонтирует вседорожники Cadillac Escalade IQ

Производитель автомобилей General Motors выпустил сервисное предписание для электрической модели Cadillac Escalade IQ, направленное на устранение возможного дефекта в высоковольтной аккумуляторной системе. Обновление затрагивает отдельные экземпляры Escalade IQ 2025–2026 годов и Escalade IQL 2026 года, причём ремонтные работы могут быть выполнены в ходе планового обслуживания без срочного визита к дилеру. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Проблема связана с отсутствием специальной заглушки в высоковольтном разъёме аккумуляторной батареи, которая обеспечивает герметичность и фиксацию соединения в системе накопления энергии. Без этого компонента электрическое соединение может не соответствовать первоначальным техническим характеристикам, что потенциально влияет на надёжность.

Сервисное предписание распространяется как на автомобили, находящиеся у дилеров, так и на транспортные средства клиентов, которые поступают в сервисные центры. При этом замена деталей потребуется лишь для небольшого процента автомобилей, что указывает на ограниченный масштаб проблемы.

Это мероприятие подчёркивает внимание General Motors к качеству и безопасности своих электрических моделей, позволяя своевременно устранить возможные недочёты без значительных неудобств для владельцев.