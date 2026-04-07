В Самаре продают редкий Packard Caribbean

Caribbean относился к флагманским моделям Packard и выпускался в середине 1950-х — времени, когда американские автомобили становились длиннее, ярче и заметнее. В 1954 году было собрано всего около 400 таких машин, поэтому сегодня они чаще встречаются в коллекциях или на тематических выставках.

Экземпляр привезли из Калифорнии в 2011 году. Он полностью растаможен, стоит на учете и за все время находился в одних руках. Пробег — 54 289 км. Согласно описанию, автомобиль сохранился в состоянии, близком к исходному, и остается на ходу.

Это классический кабриолет с задним приводом и автоматической коробкой передач. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 5,7 литра мощностью 310 л. с. Внешность у Caribbean соответствующая эпохе: длинный силуэт, обилие хромированных деталей и насыщенный красный цвет. Внутри — типичная для 1950-х компоновка с упором на простор и плавность линий.