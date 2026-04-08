Mini выпустил уникальный кабриолет в стиле Rolls-Royce

Британский автопроизводитель MINI представил эксклюзивный кабриолет, созданный по индивидуальному заказу для американского клиента. Этот единственный в своём роде автомобиль, построенный на базе модели John Cooper Works Convertible, демонстрирует новый уровень персонализации для бренда, приближая его к стандартам премиальных марок. Проект под названием MINI.01 включает более пятидесяти уникальных элементов и особую двухцветную окраску, что делает его первым полноценным bespoke-проектом в истории компании. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Разработка автомобиля велась при участии дизайнеров MINI и специалистов завода в Оксфорде, где он был полностью собран. Такой подход подчёркивает индивидуальный характер проекта и демонстрирует гибкость производственных мощностей бренда. Это означает новый этап в стратегии компании, расширяющий возможности заводской персонализации и позволяющий клиентам участвовать в выборе ключевых дизайнерских решений.

Ключевой особенностью модели стала трёхслойная двухцветная окраска, сочетающая чёрный цвет Midnight Black и уникальный металлический зелёный оттенок, выбранный заказчиком. Автомобиль оснащён 18-дюймовыми дисками JCW Rallye Spoke, кастомными аэродинамическими элементами и фирменными надписями MINI SUPER SPECIAL 001. Крыша оформлена с мотивом Union Jack, что усиливает британскую идентичность кабриолета.

В салоне использованы индивидуальные цветовые решения с зелёными вставками, белыми акцентами и фирменной символикой MINI. Логотипы проекта размещены на руле, ковриках и элементах интерьера, а подсвечиваемые пороги подчёркивают эксклюзивность модели. При этом техническая база остаётся стандартной для версии JCW, что делает акцент именно на дизайне и кастомизации.

Выход такого проекта показывает, что даже массовые премиальные бренды переходят к глубокой персонализации. MINI фактически тестирует спрос на уникальные автомобили, создаваемые под конкретного клиента и продаваемые как эксклюзивный продукт. Это особенно важно на фоне конкуренции с марками, которые уже активно развивают подобные программы.

Проект MINI.01 демонстрирует готовность бренда конкурировать не только в дизайне, но и в уровне персонализации. В перспективе это может изменить восприятие MINI с компактного премиума на более эксклюзивный продукт, приближая его к формату «индивидуальных заказов», характерному для люксовых автомобилей.