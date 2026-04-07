В "Автодоре" анонсировали повышение скоростного режима на трассах М4 и М11

С 13 апреля повышается скоростной режим на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева", сообщили в "Автодоре". Это связано с отменой ограничений, которые действовали в зимний период, уточнили в ведомстве.

"Ограничения, действовавшие в зимний период, отменяются в связи с наступлением благоприятных погодных условий и для обеспечения более комфортного движения", - говорится в сообщении "Автодор" в мессенджере Max.

Так, для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т на участке трассы М-11 от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга максимально разрешенная скорость увеличится до 130 км/ч. С такой же скоростью можно будет передвигаться по трассе М-4 с 517-го по 544-й км в обход сел Новая Усмань и Рогачевка. На участке с 297-го по 322-й км этой трассы скорость будет ограничена 110 км/ч.