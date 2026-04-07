Супертяжелый бульдозер из Челябинска испытают на прииске в Якутии

Бульдозер D40 челябинского производителя дорожно-строительной техники начал работу на прииске в Якутии. 75-тонная машина должна показать свою эффективность при работе в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в конце марта на производственной площадке алмазного карьера завершился монтаж машины, после которого она приступит к полноценной эксплуатации. Это первый из трех выпущенных в Челябинске аналогов Komatsu. Машина создавалась с учетом жестких требований заказчика: она способна работать в экстремально низких температурах, справляться с твердыми грунтами и грунтовыми водами.

Отдельным ноу-хау стала гидростатическая трансмиссия, которая позволяет плавно регулировать скорости и точность движения машины. Кабина оборудована системами контроля состояния узлов, что критически важно для предотвращения поломок в условиях отдаленных приисков.

По словам заместителя главного инженера добывающего предприятия Владимира Слепова, для них было принципиально получить технику, способную заменить зарубежные аналоги и при этом соответствовать высоким стандартам надежности.

Внедрение D40 открывает перспективы для дальнейшего обновления парка спецтехники добывающей отрасли.