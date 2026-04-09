Что зарубежные СМИ пишут о проекте Volga

Совсем скоро на российской рынке дебютируют новые модели Volga. Что об этом думает зарубежная пресса?

Журналисты профильного автомобильного издания Carscoops отметили в материале под названием "Самый известный российский бренд советской эпохи возвращается", что возрожденная Volga выходит на рынок с кроссовером.

"Это символизирует масштабную перестройку российской автопромышленности после ухода западных компаний",- говорится в статье. "Цены пока не объявлены, но кроссовер Volga K50 и седан Volga C50 будут выпускаться на бывшем заводе VW Group в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались модели Skoda и VW для внутреннего рынка", -рассказывает Carscoops.

Издание av.by отмечает, что по размерам новинка (седан Volga C50) идентичен Geely Preface, от которого "Волгу" отличают только решетка радиатора и шильдики.

Также издание обращает внимание на то, что в руководстве Volga заявили о планах развивать экспортные поставки, прежде всего в ближайшие страны СНГ.

"Поэтому не исключено, что машины со временем появятся в Беларуси", - говорится в материале.

Казахстанское издание kolesa.kz отмечает, что российские Volga получили минимальные внешние отличия от донорских моделей Geely.

"Изменения сводятся к оригинальной радиаторной решетке и логотипам, а в салоне локализованный автомобиль выделяется лишь фирменной программой штатной медиасистемы (ожидаются встроенные российские сервисы - "РГ"), нюансами оформления цифровой "приборки" и фирменным логотипом на руле", - говорится в материале.

Подчеркивается также, что российские Volga получат полный "теплый пакет".

Выпуск автомобилей Volga начнется в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года. Первые товарные машины планируется отгрузить дилерам в третьем квартале 2026 года. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей" на площадке, где прежде выпускали модели Volkswagen и Skoda. Проектная мощность предприятия - до 110 тыс. машин в год.