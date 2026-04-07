Leapmotor открыл первый R&D-центр в Европе

Китайский автопроизводитель Leapmotor открыл свой первый исследовательский центр за пределами Китая, выбрав для этого Мюнхен, что подчеркивает растущую глобальную экспансию бренда в условиях усиливающейся конкуренции на европейском рынке. Этот шаг направлен на разработку, дизайн и адаптацию автомобилей под требования местных клиентов, включая представление нового электрокара B03X, который планируется продавать почти в 40 странах. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Центр, вероятно, будет компактным, с примерно 100 сотрудниками, но даже такие небольшие команды позволяют быстро реагировать на локальные предпочтения. Мюнхен уже стал центром притяжения для других китайских брендов, таких как Nio, Xpeng, Xiaomi и Li Auto, что указывает на сформировавшийся тренд. Это означает, что китайские компании не просто экспортируют автомобили, а начинают играть по европейским правилам, что может изменить баланс сил на рынке в ближайшие годы.