Первый автомобиль возрожденной марки Volga замечен на дорогах России

Первый автомобиль возрождённой марки Volga замечен на дорогах. Новый отечественный автомобиль — кроссовер Volga K50 — уже замечен на улицах Нижнего Новгорода. Ранее сообщалось, что производство новинки налажено на заводе, где раньше собирали машины Volkswagen и Skoda для российского рынка.

Модель построена на базе китайского паркетника Geely Monjaro и идентична оригиналу не только по характеристикам, но и по габаритам. Её длина составляет 4770 мм при колёсной базе, равной 2845 мм. Все внешние отличия заключаются в шильдиках и чуть другой решётке радиатора.

Под капотом вседорожника установлен уже знакомый россиянам 2,0-литровый турбомотор на 239 сил, с которым сочетаются 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

Оснащение автомобиля включает виртуальную панель приборов, мультимедиа с крупным тачскрином, акустика с 12 динамиками, передние кресла с вентиляцией и массажем, панорамная крыша, атмосферная подсветка салона, пневмоподвеска, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

На российском рынке продажи Volga K50 начнутся летом 2026 года. Второй моделью марки станет седан С50, который также увидит свет до конца года.