Обновленный Chevrolet Blazer начнет выпускаться в США уже в 2027 году

Компания General Motors переносит производство нового Chevrolet Blazer 2028 из Мексики в США. Сборка стартует на заводе Spring Hill Manufacturing в Теннесси в первом квартале 2027 года.

Это важный шаг: обновленный Blazer получит полностью новый дизайн, схожий с Cadillac XT5 второго поколения, и станет частью стратегии GM по расширению производства внутри США.

Производство актуальной модели, выпускаемой в Рамос-Ариспе (Мексика), постепенно сократится, а новый Blazer откроет новую главу для среднеразмерного кроссовера.