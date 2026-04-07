Благодаря параимпорту в РФ начали появляться компактвэны Toyota Sienta

Благодаря параллельному импорту в России начали появляться доступные 7-местные компактвэны Toyota Sienta, которые фирмы из столицы Приморья привозят под заказ из Японии или стран Юго-Восточной Азии за весьма небольшие деньги. Цены стартуют от 1 550 000 рублей.

© Российская Газета

Ровно столько просит продавец за модели третьего поколения серии XP210, построенной на современной модульной платформе TNGA-B от хэтчбека Toyota Yaris и кроссовера Yaris Cross.

За указанную сумму клиент получит компактвэн с кожаным рулем, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, однозонным климат-контролем, двумя сдвижными боковыми дверями с электроприводом, камерой заднего вида, функцией запуска двигателя с кнопки, электрорегулировкой зеркал, четырьмя электростеклоподъемниками и литыми дисками.

Еще одна компания из Владивостока предлагает к покупке аналогичный экземпляр уже на 150 тысяч дороже - за 1 700 000 рублей. Там же есть предложения на его поставку за 1 740 000 рублей, 1 830 000 рублей, 1 900 000 рублей, 2 090 000 рублей и 2 150 000 рублей.

Кроме того, по данным "Автоновостей дня", за 2 060 000 рублей новую Toyota Sienta можно заказать в Омске. У этого экземпляра, помимо камеры кругового обзора, климат-контроля и многих других опций, есть штатный видеорегистратор.

Силовой агрегат у "Тойоты" может быть либо бензиновым, либо гибридным. Однако практически все предлагаемые сейчас автомобили оснащены надежным 1,5-литровым силовым агрегатом на 120 л.с. с цепным приводом ГРМ. Кроме того, малая мощность позволяет беспрепятственно ввозить эти модели по льготному утильсбору.

