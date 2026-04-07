Lada Azimut оценят на 100-150 тысяч рублей дешевле "китайцев"

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал старт производства кроссовера Lada Azimut. По его словам, выпуск модели начнется в сентябре 2026 года в Тольятти. Автомобильный журналист Дмитрий Леонтьев рассказал "Российской газете", что главными конкурентами Lada Azimut станут доступные и при этом новые "одноклассники", официально представленные на российском рынке. По его словам, это, прежде всего, Tenet 4, Jaecoo J6 и Omoda C5.

"Новая модель АвтоВАЗа рассчитана на активных людей, которые очень любят все новое и хотят попробовать передовой вазовский продукт. В основе целевой аудитории я вижу, прежде всего, фанатскую базу самого АвтоВАЗа. Плюс - это люди, падкие на что-то новое, особенно яркие технические новинки, образно говоря "техногики". Этих людей Azimut могут заинтересовать передовые решения и яркий дизайн вазовской новинки.

Автомобиль от АвтоВАЗа выглядит стильно, как модный гаджет. Это тоже играет роль. А вот "Москвич 3" в списке конкурентов вряд ли окажется. Эти автомобили больше востребованы в таксопарках, в корпоративных парках и у муниципальных служб", - считает эксперт.

Что касается цены, Леонтьев полагает, что ее "привяжут" к упомянутым китайским новинкам.