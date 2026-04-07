Компания Geely распространила изображения чисто электрической четырехдверки Galaxy A7. От уже продающегося гибридного варианта новое исполнение отличается не только начинкой, но оформлением передней части.

© Колеса.ру

Крупный седан Geely Galaxy A7 стартовал в Китае летом 2025-го в виде подзаряжаемого гибрида. А в начале года нынешнего благодаря очередному сливу местного Минпрома стало известно о том, что у модели будет еще и чисто электрическая версия. Теперь же сама компания опубликовала фирменные изображения электрокара. На рынок новая версия выйдет под именем Geely Galaxy A7 EV.

Внешне от гибрида электроседан отличается в основном оформлением передней части. У Galaxy A7 EV другой бампер – с узкими «прорезями» вместо массивных ребристых вставок. Кроме того, бампер EV-версии лишен хромированных плашек. Ну и еще новому исполнению достались диски другого дизайна.

Длина Geely Galaxy A7 EV равна 4935 мм против 4918 мм у гибридной четырехдверки. Высота – 1500 мм вместо 1495 мм. Ширина и колесная база совпадают – 1905 и 2845 мм соответственно.

Внутри электроверсия повторила гибрид. В салоне установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Мультимедиа – на основе искусственного интеллекта. На тоннеле Galaxy A7 EV – отделка «под дерево» (для «просто» A7 такая тоже предусмотрена, плюс можно выбрать интерьер с глянцевым пластиком). Предполагается, что в список оборудования топового электроседана еще вошли аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), панорамный люк, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора.

По предварительным данным, Geely Galaxy A7 EV имеет 218-сильный электромотор на передней оси. Китайские СМИ пишут, что новое исполнение будет доступно с батареей емкостью 49,52 или 58,05 кВт*ч, запас хода – 470 или 550 км (по какому циклу рассчитана дальнобойность – не уточняется). Силовая установка EM-i гибридного A7 включает четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и 238-сильный электромотор (тоже спереди). Такому седану положен аккумулятор емкостью 8,5 или 18,4 кВт*ч, только на электротяге он проедет 70 или 150 км по циклу CLTC.

Полноценную премьеру электрический Geely Galaxy A7 EV справит в ближайшее время. Гибридный седан без учета спецпредложений сегодня стоит 89 800 – 125 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,03 млн – 1,44 млн рублей по актуальному курсу.