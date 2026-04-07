Седан Geely Galaxy A7: анонсирована новая версия с другими дизайном и начинкой
Компания Geely распространила изображения чисто электрической четырехдверки Galaxy A7. От уже продающегося гибридного варианта новое исполнение отличается не только начинкой, но оформлением передней части.
Крупный седан Geely Galaxy A7 стартовал в Китае летом 2025-го в виде подзаряжаемого гибрида. А в начале года нынешнего благодаря очередному сливу местного Минпрома стало известно о том, что у модели будет еще и чисто электрическая версия. Теперь же сама компания опубликовала фирменные изображения электрокара. На рынок новая версия выйдет под именем Geely Galaxy A7 EV.
Внешне от гибрида электроседан отличается в основном оформлением передней части. У Galaxy A7 EV другой бампер – с узкими «прорезями» вместо массивных ребристых вставок. Кроме того, бампер EV-версии лишен хромированных плашек. Ну и еще новому исполнению достались диски другого дизайна.
Длина Geely Galaxy A7 EV равна 4935 мм против 4918 мм у гибридной четырехдверки. Высота – 1500 мм вместо 1495 мм. Ширина и колесная база совпадают – 1905 и 2845 мм соответственно.
Внутри электроверсия повторила гибрид. В салоне установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Мультимедиа – на основе искусственного интеллекта. На тоннеле Galaxy A7 EV – отделка «под дерево» (для «просто» A7 такая тоже предусмотрена, плюс можно выбрать интерьер с глянцевым пластиком). Предполагается, что в список оборудования топового электроседана еще вошли аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), панорамный люк, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора.
По предварительным данным, Geely Galaxy A7 EV имеет 218-сильный электромотор на передней оси. Китайские СМИ пишут, что новое исполнение будет доступно с батареей емкостью 49,52 или 58,05 кВт*ч, запас хода – 470 или 550 км (по какому циклу рассчитана дальнобойность – не уточняется). Силовая установка EM-i гибридного A7 включает четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и 238-сильный электромотор (тоже спереди). Такому седану положен аккумулятор емкостью 8,5 или 18,4 кВт*ч, только на электротяге он проедет 70 или 150 км по циклу CLTC.
Полноценную премьеру электрический Geely Galaxy A7 EV справит в ближайшее время. Гибридный седан без учета спецпредложений сегодня стоит 89 800 – 125 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,03 млн – 1,44 млн рублей по актуальному курсу.