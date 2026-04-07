Renault усиливает глобальную экспансию и снижает зависимость от Европы

Несмотря на то, что многие французские автопроизводители, такие как Peugeot и Citroen, вошли в крупные альянсы, Renault сохраняет свою самостоятельность, выделяясь на фоне конкурентов. Компания активно расширяет присутствие за пределами Европы, где уже реализуется около 40% её автомобилей, а к 2030 году планирует продавать более 2 млн машин ежегодно, причём половина из них будет приходиться на неевропейские рынки. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Renault

В рамках этой стратегии Renault инвестирует примерно 3 млрд евро в разработку новых моделей и локализацию производства, сосредоточив усилия на регионах вроде Латинской Америки, Индии, Турции, Северной Африки и Южной Кореи. В ближайшие пять лет бренд представит 36 новых автомобилей, из которых 14 предназначены специально для рынков вне Европы, что подчёркивает его глобальные амбиции.

Для ускорения процессов компания привлекает международные команды, как в случае с моделью Twingo, созданной при участии китайских специалистов всего за два года. Renault также адаптирует свои автомобили под локальные требования, меняя мультимедийные системы и технические параметры, чтобы лучше соответствовать запросам потребителей в разных странах.

Некоторые модели, например Filante, разрабатываются исключительно для азиатских и южноамериканских рынков без планов по продажам в Европе. Сохраняя независимость, Renault продолжает сотрудничать с партнёрами, включая Geely, укрепляя позиции как ключевого игрока на мировой арене в преддверии новых автомобилей 2026 года.