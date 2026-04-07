Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак Lexus LBX

Японский автомобильный концерн Toyota, который прекратил производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарный знак Lexus LBX. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу Роспатента.

Уточняется, что заявка в ведомство поступила в феврале 2025 года из Японии. Действовать товарный знак будет до февраля 2035-го.

Знак относится к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, в том числе внедорожники-кроссоверы и полноприводные внедорожники-кроссоверы, а также автомобильные детали.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд Blue Drive. Под этим товарным знаком компания сможет производить и продавать автомобили в России.

Также Роспатент принял положительное решение о регистрации бренда "Мерседец-Бенц" немецкого автоконцерна Mercedes-Benz. Он оформлен по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – различные виды авто и их ремонт.