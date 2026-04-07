Ford обновил Bronco 2026 года и вернул пакет Wildtrak

В 2026 году Ford представил обновления для внедорожника Bronco, среди которых выделяется возвращение пакета Wildtrak, ранее снятого с производства и теперь доступного как опция для комплектации Badlands. Этот пакет объединяет двигатель 2,7-литровый EcoBoost V6, 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод и внедорожный пакет Sasquatch с подвеской HOSS 3.0, что ранее требовало отдельных заказов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В линейке также появились новые варианты окраски, включая цвет Orange Fury, а для некоторых версий стали доступны окрашенные крыши. Важным обновлением стало возвращение системы бесключевого доступа SecuriCode с цифровой клавиатурой, которая ранее исчезла из модели. Эти изменения дополняются программой Off-Roadeo для обучения внедорожному вождению и доступом к навигационному приложению для бездорожья.

Продажи Bronco в первом квартале 2026 года составили 31 197 автомобилей, что на 4,3% ниже уровня прошлого года. Обновления направлены на поддержание интереса к топовым внедорожникам 2026 года и укрепление позиций модели на рынке, предлагая владельцам расширенные возможности и стилистические улучшения.