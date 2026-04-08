В РФ благодаря параллельному импорту возобнови продажи Mitsubishi ASX

В России благодаря параллельному импорту возобновились продажи кроссоверов Mitsubishi ASX первого поколения. Эти автомобили, произведенные для других рынков, поступают в нашу страну из ОАЭ, Таиланда и Китая. За счет низкой мощности мотора они доступны по льготным ставкам утильсбора.

Стоимость ASX варьируется в зависимости от региона. Во Владивостоке можно приобрести автомобиль за 2 400 000 рублей в комплектации Instyle с бежевой тканевой обивкой сидений, кондиционером и другими опциями. В Новосибирске цена на аналогичный экземпляр составляет 2,43 млн рублей, а в Омске - 2,568 млн рублей.

Самый доступный ASX из наличия можно купить за 2 450 000 рублей в Самаре. Однако в некоторых регионах, таких как Москва, Уфа и Пермь, цены на кроссоверы достигают 3 млн рублей и выше.

По данным "Автоновостей дня", все представленные автомобили оснащены 2,0-литровым 150-сильным двигателем, который работает в паре с вариатором. При этом привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от комплектации.

