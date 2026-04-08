Renault разрабатывает EREV-платформу для новых моделей Scenic и Rafale

Французский автогигант Renault разрабатывает новую платформу RGEV Medium 2.0, предназначенную для создания электромобилей с расширенным запасом хода (EREV). Эти автомобили сохраняют ощущения от вождения как у полностью электрических, но оснащаются компактным бензиновым двигателем, который служит только генератором для подзарядки батареи, устраняя типичные опасения водителей относительно ограниченной дальности поездок и недостатка зарядных станций. По заявлениям производителя, такие модели смогут преодолевать до 750 километров исключительно на электротяге и до 1400 километров в смешанном режиме, причём первые автомобили на этой платформе появятся в следующих поколениях Scenic и Rafale. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Технология EREV, уже популярная в Китае, начинает проникать на европейский рынок, предлагая практичный компромисс в условиях высокой стоимости батарей и неразвитой инфраструктуры зарядки. Renault утверждает, что такие автомобили могут быть дешевле традиционных электромобилей благодаря использованию меньших по ёмкости батарей, при этом уровень выбросов составляет около 25 граммов на километр, что ниже показателей многих подключаемых гибридов.

Хотя EREV не является идеальным решением с точки зрения полной экологичности, она представляет собой прагматичный подход к переходу на электрическую мобильность. В ситуации, когда Европа ещё не готова к массовому внедрению чисто электрических автомобилей, такие модели могут стать востребованным промежуточным вариантом, отвечающим реальным потребностям потребителей, а не только требованиям регуляторов.