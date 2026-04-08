Снимут ли запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту

Проехать в Крым на автомобиле с электрическим или гибридным двигателем сейчас можно только через новые территории - Запорожскую и Херсонскую области и далее через Джанкой. Эксперты при этом ожидают на полуострове рекордное число гостей в летний сезон и на майские праздники. С учетом роста популярности гибридов и "электричек" введенные ограничения могут быть серьезным препятствием для путешественников, предпочитающих передвигаться на личном транспорте, рассказали "РГ" в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ).

"Многие компании вложились в электротранспортную инфраструктуру. Конечно, они ждут, когда будут предложены пути решения этой проблемы. Сами электромобилисты также надеются, что вернется возможность проехать по Крымскому мосту. Они привыкли путешествовать на своем автомобиле. Не покупать же им теперь новую машину для этого? Разумеется, они ждут снятия ограничений", - сообщила в беседе с "РГ" председатель АЭТИ Ия Гордеева.

По ее словам, если в силу определенных причин снять запрет на проезд электрических и гибридных машин сейчас нельзя, то хорошей идеей было бы организовать паром. Автомобилисты могли бы заранее бронировать места, подъезжать к определенному времени и таким образом добираться до полуострова.

"РГ" обратилась в пресс-службу администрации Краснодарского края за разъяснениями, чтобы уточнить, могут ли в ближайшее время снять ограничения. Там со ссылкой на информацию регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что проезд гибридных автомобилей и электромобилей на указанном участке дороги (по Крымском мосту - прим. "РГ") станет возможным в случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для введения данного ограничения.

"В настоящее время отмена или приостановка указанного запрета не планируется", - сообщили в пресс-службе.

Что касается парома, то специально организовывать доставку гибридов и "электричек" местные власти пока тоже не планируют.

"По поводу планов по организации паромной переправы для гибридных и электрических автомобилей, краевое министерство поясняет, что на основании рекомендаций Министерства транспорта Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2022 года № 755 определена номенклатура товаров и грузов, допускаемых к перевозке в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу исключительно грузовыми автотранспортными средствами. В настоящее время организация паромной переправы для гибридных и электрических автомобилей не планируется", - указали в пресс-службе.

Эксперты напоминают, что события конца лета прошлого года заставили пересмотреть подходы к безопасности на таких критически важных объектах, как Крымский мост. Тогда 18 августа была предотвращена масштабная диверсия. Как сообщил "РГ" коммерческий директор компании в области разработки паспортов безопасности Иван Павловский, орудием теракта должен был стать гибридный автомобиль Chevrolet Volt. По официальным данным силовиков, злоумышленники интегрировали 130 килограммов бризантного взрывчатого вещества непосредственно в тяговую литий-ионную батарею транспортного средства. Заряд был ювелирно замаскирован под штатные элементы питания. Схема транзита была сложной: машина прошла через несколько государств и въехала в Россию со стороны Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Заряд должен был быть передан в Краснодарском крае "слепому" водителю для последующей детонации непосредственно на мостовом переходе.

"Этот прецедент вскрыл фатальную аппаратную уязвимость на контрольно-пропускных пунктах. Современные досмотровые комплексы технологически бессильны перед архитектурой тяговых аккумуляторов электромобилей и гибридов", - говорит Павловский.

Он отметил, что на рентгенотелевизионных установках плотность химических элементов литий-ионных ячеек и бризантных взрывчатых веществ (таких как гексоген или пластид) выглядит абсолютно идентично. Оператор сканера видит на мониторе лишь сплошной, плотный, непроницаемый блок. Выявить подмену невозможно. Единственный способ гарантированно убедиться в отсутствии внутри батареи самодельного взрывного устройства - это полный демонтаж и заводское вскрытие аккумуляторного блока, что технически нереализуемо в условиях потокового досмотра на КПП и строжайше запрещено требованиями пожарной безопасности. Оставлять подобную "слепую зону" на объекте стратегического значения - это прямая дорога к катастрофе, считает эксперт.

Павловский также обратил внимание, что нормы Федерального закона "О транспортной безопасности" и утвержденные Правила проведения досмотра формируют жесткий алгоритм: если в ходе дополнительного досмотра технически невозможно распознать и идентифицировать содержимое скрытых полостей (в данном случае - ячеек тяговой батареи), тревога досмотрового комплекса считается не снятой. Пропуск такого транспортного средства в зону транспортной безопасности категорически запрещен, а допуск такого авто влечет для работников подразделения транспортной безопасности последствия вплоть до уголовной ответственности.

"В свою очередь может возникнуть закономерный вопрос: если тяговая батарея электромобиля - это слепая зона и идеальный тайник для взрывчатки, почему гибриды до сих пор не запрещены на остальных мостах первой категории опасности? Ответ кроется не в избирательности закона, а в колоссальной разнице стратегической значимости объектов и, как следствие, в кардинально отличающейся архитектуре их защиты", - считает эксперт.

При этом ограничение доступа электромобилей на критическую инфраструктуру перестало быть локальным российским прецедентом. Это набирающий обороты глобальный тренд, указали в компании. На Западе и в Азии эти ограничения пока продиктованы преимущественно не требованиями антитеррористической защищенности, а требованиями пожарной безопасности, так как потушить литий-ионную батарею, находящуюся в состоянии "теплового разгона", в замкнутом пространстве невозможно.

По словам Павловского, в Китае массово запрещают въезд "зеленого" транспорта в подземные паркинги торговых центров. При этом крупнейшие морские паромные операторы (Havila Kystruten, Alaska Marine) наложили вето на перевозку электромобилей из-за риска неконтролируемого пожара на борту. А в Европе профильные комитеты пересматривают стандарты NFPA 502, ограничивая допуск электротранспорта в протяженные автомобильные туннели, где экстремальные температуры горения способны разрушить несущие конструкции сводов.