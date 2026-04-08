Omoda показала опасного конкурента Toyota

Китайский автопроизводитель OMODA & JAECOO представил гибридный кроссовер OMODA 9 SHS, который сочетает высокую производительность с экономичностью. Модель оснащена силовой установкой Super Hybrid System, включающей три электродвигателя и один бензиновый, суммарной мощностью 537 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды. Расход топлива заявлен на уровне 1,7 л/100 км по циклу WLTP, а батарея ёмкостью 34,5 кВт·ч от CATL позволяет проехать до 145 км на электротяге, с общим запасом хода свыше 1100 км. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Новинка позиционируется как конкурент в сегменте, предлагая характеристики, обычно доступные в более дорогих автомобилях. В салоне установлена панорамная 24,6-дюймовая мультимедийная система, проекционный дисплей и премиальная аудиосистема Sony, дополненные кожаными сиденьями с массажем, адаптивной подвеской и расширенным набором систем безопасности. Это делает OMODA 9 SHS привлекательным вариантом для покупателей, ценящих технологии и комфорт.

Стартовая цена модели составляет от 43 600 евро, что усиливает её конкурентоспособность на европейском рынке. Такое сочетание мощности, дальности и стоимости может оказать давление на традиционных производителей, включая Toyota и европейские премиум-бренды. Выход этой модели демонстрирует, как китайские автопроизводители активно меняют рыночные тренды, предлагая инновационные решения по доступным ценам.