Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак для продаж нового кроссовера Lexus

В базе Роспатента появилась информация о регистрации нового товарного знака Lexus LBX. Соответствующая заявка поступила из Японии ещё в начале февраля этого года. Согласно данным ведомства, знак оформлен по 12-му классу МКТУ.

© За рулем

По сути, это означает, что он распространяется на целый ряд транспортных средств – от обычных автомобилей до кроссоверов и полноприводных внедорожников, а также на запасные части к ним. Юридическая защита бренда на российском рынке будет действовать целое десятилетие, вплоть до февраля 2035 года.

Ситуация выглядит парадоксально на фоне того, что Toyota объявила о прекращении производства на своём заводе в Санкт-Петербурге ещё в сентябре 2022-го. Мощности того предприятия были рассчитаны на выпуск 100 тысяч машин ежегодно. Однако, как ранее пояснял в интервью глава Роспатента Юрий Зубов, многие иностранные компании продолжают регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России.

Главная цель – чисто юридическая защита от подделок. Это позволяет правообладателю контролировать ситуацию и не допускать, чтобы под видом оригинальной продукции продавали контрафакт. Таким образом, новая регистрация Lexus – это скорее превентивная мера для сохранения контроля над брендом, а не сигнал о скором возвращении на рынок с новыми продажами. Компания просто страхует свои активы на будущее.