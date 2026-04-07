Автомобили Юрия Гагарина добрались до Москвы

Выставка "Гараж первого космонавта" открылась в Музее транспорта Москвы. Мероприятие проходит в рамках фестиваля "Звездный путь", приуроченного к годовщине полета Юрия Гагарина. Посетители торопятся успеть ознакомиться с экспозицией, в которой представлены три автомобиля. Вход в павильон с белыми колоннами в стиле сталинского псевдоклассицизма на площади Промышленности на ВДНХ - свободный.

Самый ценный экспонат - тот самый "ЗИС 110Б". На нем покоритель космоса ездил во время своего визита в Венгрию. 19 августа 1961 года по приглашению ЦК местной компартии герой прилетел из Москвы в Будапешт вместе с женой и пятимесячной дочерью Галиной. По городу на Дунае семья передвигалась на огромном черном фаэтоне со съемной крышей. За рулем был шофер. Сопровождал почетный эскорт мотоциклистов. По пути следования машину с открытым верхом восторженно приветствовали не менее 200 тысяч людей.

Возле "ЗИСа" - мужчина в кожаной куртке и черной кепке. Это историк, реставратор, эксперт по старинным автомобилям Владимир Киреев. "Гагаринская" машина принадлежит частному лицу, которое не желает разглашать свое имя, но хранится в гараже у Киреева в Подмосковье. С помощью знатока автомобильной истории не менее 8 фаэтонов вернулись из США на родину. Таких "ЗИСов", со слов Киреева, выпустили 2073. Фаэтонов из них было 270. "ЗИС-110" в мире сохранилось до сегодняшнего дня лишь 80. Два из них - в Московской области, второй - в запасниках музея Вадима Задорожного в Красногорске.

Гагаринский "ЗИС" совершил длинный путь, прежде чем попасть на ВДНХ. В Венгрии машину использовалась для военных парадов. Сзади у нее демонтировали антенны, чтоб не мешались. Были приделаны самодельные ручки. Генералы крепко держались за них во время объезда войск. Когда машина устарела, ее отдали за заслуги венгерскому эстрадному певцу Ихасу Габору. Ушла от него в коллекционеру спортивных автомобилей в Канаду. Побывала в США. В начале 2000-х ее выставили на продажу. К ней прилагался альбом с фотографиями Гагарина и вырезками из венгерских газет. Завезли обратно на родину через Латвийскую Республику в 2011 году.

"Машина не оформлялась как культурная ценность, у нее есть обычный паспорт транспортного средства. Хотя такие раритеты возят сейчас только на эвакуаторе - нет тормозов и руль временный. За долгую историю, к сожалению, было много грубых переделок. У нее есть шансы опять уехать из России. Нужно реставрировать полностью. А это и долго, и дорого. От 3,5 лет. И в 20 миллионов не уложиться. Скорее, 30 или даже 35", - уточняет Киреев.

"Крутил эту тяжелую баранку в молодости!" - улыбается 52-летний казанец Андрей Тургаев. Усадил в ярко-зеленый "ГАЗ 69А" всех членов свой семьи. А затем сам расположился на водительском кресле из коричневого дерматина. На таком же "газике" Юрия Гагарина встречали в Брянске 29 мая 1966 года. Внедорожник из коллекции столичного музея транспорта. Можно щупать ручку переключения передач и попытаться подвинуть тугой руль.

"Пожалуйста, не касайтесь поверхности", - такой окрик приходится часто слышать на выставках. Здесь не тот случай. Интерактив всегда привлекает посетителей. Дети в восторге.

Посредине зала - "ГАЗ М-21И "Волга". Точная копия служебного автомобиля, подаренная космонавту номер один советским правительством. На такой он проездил всю жизнь. На бампере стоит номерной знак "78-78 МОД", известный всем инспекторам ГАИ СССР. Увидев его, сразу отдавали честь. Реплику для выставки предоставил коллекционер Александр Золотарев из Нижнего Новгорода. Оригинал находится в Смоленской области, в Объединенном мемориальном музее-заповеднике Ю.А. Гагарина. Легендарный представительский седан отдала музею вдова знаменитости еще в 1970 году. Ценный экспонат там находится на улице и закреплен на опорах в специальном стеклянном саркофаге. Можно подойти, посмотреть, нельзя дотронуться.

Заведующий отделом музея Владимир Гопко пояснил "РГ", что настоящая гагаринская "Волга" никогда не покидала эту территорию. По крайней мере, с момента начала его работы в музее. На гжатской земле также выставлен и пассажирский автобус Львовского завода. На нем Гагарин отправился до места старта своей ракеты. Экипажи космических кораблей передвигались по Байконуру на голубом "ЛАЗе" вплоть до 1970 года.

От центра столицы до музея в городе Гагарине - 182 километра. Почти три часа хоть на кабриолете, хоть на китайском паркетнике - у кого что есть. Отличная идея для выходного дня. А до 12 апреля нужно успеть на ВДНХ, пока работает выставка.