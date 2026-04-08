Volkswagen отказался возродить Beetle: ностальгия не гарантирует успех

Volkswagen принял окончательное решение не возрождать культовую модель Beetle, даже несмотря на тренд на ретро-дизайн в автомобильной индустрии. В компании пришли к выводу, что ностальгия по прошлому не является надёжным залогом коммерческого успеха. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Руководство бренда объясняет, что такие автомобили уже достигли пика своей популярности. Попытки перезапуска в 1998 и 2011 годах не смогли повторить успех оригинального Beetle, который выпускался десятилетиями. Даже идея создания электрической версии была рассмотрена, но в итоге признана нецелесообразной.

Хотя на рынке есть успешные примеры ретро-моделей, такие как MINI и Fiat 500, многие проекты провалились, включая Honda e и другие современные автомобили с низкими продажами. Это свидетельствует о том, что сам по себе дизайн не способен гарантировать высокий спрос.

Volkswagen фокусируется на новых моделях и технологиях, а не на переосмыслении прошлого. Компания считает, что ресурсы следует вкладывать в перспективные направления, включая электромобили и цифровые решения. Бренд сохраняет уважение к своей истории, но не рассматривает её как основу для будущего развития.

История Beetle служит примером того, как даже легендарная модель может утратить актуальность. Для современного автомобильного рынка ключевыми факторами становятся технологии, цена и практичность, а не ностальгические чувства.