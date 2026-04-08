Nissan Juke второго поколения на закате карьеры обзавелся топ-версией Pulse

Версия Pulse — это своеобразная аллегория звука и ритма большого города, который как бы распространяется волнами по кузову. Тема волн поддержана новым океаническим цветом кузова Ocean Deep, а тема звука — входящей в оснащение мощной аудиосистемой Bose с десятью громкоговорителями.

Nissan Juke в строю с 2010 года, первое поколение этого кроссовера было по-настоящему глобальным и продавалось в более чем 50 странах мира, в том числе в России. Juke второго поколения справил премьеру в 2019 году и в 2024 году пережил рестайлинг. Сейчас Juke — это сугубо европейская модель, её производит британский завод Nissan в Сандерленде. В прошлом году продажи Juke в Европе, по данным самой компании Nissan, составили 93 835 шт. (-3,1% по сравнению с продажами в 2024 году), а в этом году кривая спроса на Juke резко пошла вниз: в январе-феврале реализовано 12 965 шт. (-22,2% по сравнению с АППГ). Всего с 2010 года в мире продано более 1,4 млн экземпляров Nissan Juke.

Сейчас Nissan работает над третьим поколением Juke: он, по данным инсайдеров, будет полностью электрическим и разделит платформу CMF-EV с новым Nissan Leaf, премьера ожидается до конца этого года, так что желающим купить «углеводородный» Juke следует поторопиться. Представленная сегодня версия Pulse — самая дорогая в гамме (от 27 865 фунтов стерлингов в Великобритании), но она же самая богатая и яркая.

Кузов Nissan Juke Pulse окрашен в новый сине-зелёный цвет Ocean Deep, но крыша при этом чёрная, а её боковые грани расписаны белыми концентрическими окружностями, олицетворяющими звуковую волну. Новые 19-дюймовые литые колёса имеют вставки цвета Ocean Deep.

Салон отделан в тон кузова синим кожзамом с чёрными текстильными вставками. В оснащение входят мощная аудиосистема Bose, беспроводная зарядка для смартфона и полный набор электронных ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Версию Pulse можно заказать с любым из доступных для Juke силовых агрегатов. Самый простой вариант — это 1,0-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 117 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Вариант подороже — безрозеточный гибрид мощностью 143 л.с. на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника». Привод в любом случае только передний.

Добавим, что в целом продажи марки Nissan в Европе в прошлом году сократились на 7,1% до 329 326 шт., а самой продаваемой моделью стал компактный кроссовер Qashqai — реализовано 147 259 шт. (-1,4%).