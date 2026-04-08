Mercedes-Benz отзывает электромобили G580 EQ 2025 года

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz инициировал отзывную кампанию для некоторых электромобилей G580 EQ, выпущенных в 2025 году, из-за возможной неисправности в системе крепления колёс. Под действие этой программы попадает 3 734 транспортных средства, сошедших с конвейера в период с февраля 2024 по август 2025 года. Проблема связана с использованием в электрической версии внедорожника колёсных болтов, предназначенных для бензиновой модели G-Class, которые могут не выдерживать возросшую массу и крутящий момент электрокара. Со временем это способно привести к ослаблению крепления и, в крайне редких случаях, к отсоединению колеса, повышая вероятность дорожного происшествия. На текущий момент не зарегистрировано ни аварий, ни гарантийных обращений, обусловленных данным дефектом. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Инженеры компании оперативно разработали способ устранения недостатка. В рамках отзывной кампании авторизованные дилеры бесплатно заменят проблемные болты на усиленную двухкомпонентную конструкцию, которая рассчитана на повышенные эксплуатационные нагрузки, характерные для электромобиля. Обновлённые детали уже применяются в производстве автомобилей, выпущенных после августа 2025 года, что исключает повторение ситуации для новых машин. Таким образом, производитель демонстрирует ответственный подход, стремясь предотвратить потенциальные риски до возникновения инцидентов.

Данная ситуация подчёркивает специфические инженерные вызовы, с которыми сталкиваются производители при адаптации традиционных платформ под электрические силовые установки. Увеличенный вес аккумуляторных батарей и высокий крутящий момент электродвигателей предъявляют более жёсткие требования к компонентам шасси и подвески. Отзыв, хотя и носит превентивный характер, служит напоминанием о важности тщательной валидации всех систем при переходе на новые технологии.