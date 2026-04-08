Ford подтвердил разработку гибридного Bronco спустя 7 лет ожидания

Внедорожник Ford Bronco, вероятно, вскоре обзаведётся гибридной силовой установкой, что станет ответом компании на ужесточающиеся экологические нормы, особенно стандарт Euro 7 в Европе, который угрожает будущему моделей с традиционными бензиновыми двигателями. После семи лет ожиданий этот проект выглядит более реалистичным, поскольку Ford пересмотрел свою стратегию, признав ошибочной ставку исключительно на электромобили и сделав акцент на гибридах как гибком компромиссе. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Ford

Скорее всего, гибридный Bronco получит силовую установку от модели Ranger PHEV, которая включает 2,3-литровый двигатель EcoBoost в сочетании с электромотором, что даст суммарную мощность около 279–300 лошадиных сил. Однако полноценный подключаемый гибрид остаётся под вопросом из-за дополнительной массы батареи, которая может ухудшить внедорожные качества, поэтому более вероятен классический гибрид с упором на тягу на низких скоростях.

Электромотор способен стать преимуществом на бездорожье, обеспечивая высокий крутящий момент при малых скоростях, что позволит сохранить ключевую философию Bronco — проходимость и утилитарность. При этом полностью электрическая версия модели не рассматривается, что подтверждает ориентацию Ford на сохранение двигателей внутреннего сгорания в нишевых моделях.

Сроки выхода гибридного Bronco пока не раскрыты, и остаётся вопрос, появится ли модель в Европе, где спрос на такие автомобили снижается из-за регулирования.