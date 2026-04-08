На продажу выставили новую Honda CR-V 2014 года выпуска

Как выяснила "Российская газета", в Тюмени один из дилеров выставил на продажу "капсулу времени" - Honda CR-V 2014 года выпуска, которая проехала всего 11 700 км. За эту машину просят весьма солидную сумму - 3 710 000 рублей.

"Автомобиль приобретался у официального дилера. ТО проходил по регламенту. Есть сервисная книжка с заказ нарядами. Заводское лакокрасочное покрытие. Прозрачная история! Без ДТП, расчетов, страховых выплат. Оригинальный пробег. Чистый и ухоженный салон. Богатая комплектация Premium. Полный комплект ключей и документов", - говорится в объявлении.

Под капотом у Honda находится двигатель 2,4 литра, который выдает 190 л.с. Коробка - автомат, привод - полный.

