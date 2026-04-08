«Руссо-Балт» выпустит фургон-коратыш для тесных кварталов

Новинка, получившая индекс H1L1, предназначена для эксплуатации в условиях плотной городской застройки и отличается от стандартной модели «Ф200» уменьшенными габаритами. Об этом журналу Motor рассказал представитель пермской автокомпании. Однако когда именно эта версия появится на рынке, пока неизвестно.
«Будут версии H1L1. Длина 5000 мм, ширина 2000 мм, а высота 1950 мм. Это модификация с передним приводом», -- сообщили журналу Motor в пресс-службе «Руссо-Балта».
В январе 2026 года пермский стартап «Руссо-Балт» представил электрический фургон «Ф200» с футуристичным дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Габариты базового фургона составляют 5950 мм -- в длину, 2000 мм -- в ширину и 2550 мм -- в высоту. Высота крыши позволяет водителю и пассажирам стоять внутри машины в полный рост, заверяет компания.
Модель оснащается электродвигателем мощностью 200 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 115 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 400 км. Кузов фургона выполнен из неокрашенной нержавеющей стали, а грузоподъемность машины составляет 1 тонну.
Заявленная цена первого фургона «Руссо-Балт» — от 6,5 млн рублей, первые экземпляры доставят покупателям в январе 2027 года.
Оригинальные автомобили «Руссо-Балт» производились с 1909 по 1918 год в Российской империи, и за это время было выпущено несколько сотен машин.