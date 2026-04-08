Hyundai возобновила продажи Palisade после обновления ПО

После временной приостановки продаж и масштабного отзыва Hyundai возобновила реализацию кроссовера Palisade 2026 модельного года. Причиной остановки стала неисправность электропривода сидений, связанная с трагическим инцидентом в США, где в штате Огайо из-за этой проблемы погиб ребёнок. Компания отозвала 68 500 автомобилей, затрагивая модели с электроприводом второго и третьего ряда в комплектациях Limited и Calligraphy. Для устранения риска некорректной работы сидений Hyundai разработала программное обновление, и после его установки дилеры получили разрешение на возобновление продаж. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Решение оказалось программным, что позволило ускорить процесс исправления без необходимости сложных механических доработок. Palisade является одним из ключевых SUV Hyundai на американском рынке, и даже кратковременная остановка продаж могла повлиять на позиции модели в этом сегменте. Быстрое внедрение обновления и возврат в продажу помогают компании минимизировать потенциальные репутационные и финансовые потери.