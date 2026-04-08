В России рухнули продажи автомобилей Changan

В первом квартале 2026 года в России было продано 7884 автомобилей Changan. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было реализовано 13292 автомобиля, сообщает "Автостат".

Наибольшей популярностью пользуется кроссовер Uni-S, разошедшийся тиражом в 3273 экземпляра. В топ-3 также вошли Changan CS35+, который нашли 1122 покупателя, и Changan CS75+ с показателем в 1012 проданных машин.

Несмотря на обширный модельный ряд, предлагаемый Changan в России, на долю этих трех кроссоверов пришлось более двух третей всех продаж, а именно 68,5%.

Накануне компания Changan объявила о старте продаж на российском рынке полноприводного кроссовера - Uni-S 4x4. Автомобиль доступен в двух комплектациях: "Люкс" (2 979 900 рублей) и "Техно" (3 149 000 рублей).