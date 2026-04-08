АвтоВАЗ обновляет производство алюминиевых деталей для двигателей

АВТОВАЗ проводит масштабную модернизацию производства алюминиевых деталей, которые критически важны для двигателей и трансмиссий автомобилей LADA. Этот процесс включает обновление оборудования и внедрение передовых технологий литья, что направлено на повышение качества и технологичности выпускаемых моделей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Производственный цикл начинается с алюминиевых слитков, которые переплавляются с использованием технологий литья под давлением и в кокиль. Эти методы обеспечивают создание точных и прочных заготовок для моторов, коробок передач и рулевых механизмов. Автоматизация играет ключевую роль: на линии задействовано около 70 роботизированных систем, работающих с горячими заготовками в условиях, где человеческое участие ограничено из-за высоких температур.

Модернизация рассчитана на три года и включает поэтапную замену оборудования. В 2026 году планируется обновить 23 робота и ввести в эксплуатацию 10 новых литьевых машин. Часть уже установленного оборудования уже используется для производства компонентов модернизированных двигателей, что подчеркивает практическую значимость этих изменений.

Переоснащение производства позволит не только повысить технологичность автомобилей LADA, но и создать основу для разработки новых силовых агрегатов. Этот шаг является важным этапом в развитии бренда, особенно в условиях усиливающейся конкуренции на автомобильном рынке.