Стало известно, когда начнется производство Cadillac XT5 нового поколения

Автопроизводитель General Motors наконец раскрыл сроки запуска производства обновлённого роскошного кроссовера Cadillac XT5 для рынка Северной Америки. Согласно предварительной информации, выпуск модели следующего поколения запланирован на четвёртый квартал 2027 календарного года, что соответствует 2028 модельному году, хотя в Китае эта версия уже доступна покупателям. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Несмотря на приближающийся дебют, многие технические детали кроссовера остаются под вопросом, особенно касательно силовой установки. Скорее всего, под капотом окажется четырёхцилиндровый турбированный двигатель, а атмосферный 3,6-литровый V6 LGX, вероятно, будет снят с производства.

Основным претендентом считается 2,0-литровый мотор I4 LSY с турбонаддувом, который может быть дополнен 48-вольтовой системой мягкого гибрида. В текущей версии этот агрегат развивает 233 лошадиные силы и 340 Нм крутящего момента, работая в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач GM, и, возможно, останется без изменений.

Более полная информация о новом Cadillac XT5 для североамериканского рынка станет доступна ближе к официальному представлению модели, что позволит уточнить все её особенности и характеристики.