В России изменилась стоимость двух популярных внедорожников Tank

Бренд Tank отменил прямые выгоды на внедорожники Tank 500 и Tank 700.

Бренд Tank официально убрал из прайс-листов специальные предложения для покупателей двух своих ключевых моделей. Речь идет о прямых выгодах, которые раньше снижали цену на автомобили определенных годов выпуска.

Для этой модели скидки в размере 300 тысяч рублей на машины 2024 года выпуска и 100 тысяч на версии 2025 года больше не действуют. Теперь актуальные ценовые вилки выглядят так: за внедорожник 2022 модельного года, но 2024 года выпуска, просят от 7 049 000 до 8 249 000 рублей. Автомобили того же модельного года, но 2025 года выпуска, оцениваются в 6 949 000 – 7 849 000 рублей. Новые модели 2025 года выпуска стоят от 7 049 000 до 8 749 000 рублей, а версии 2026 года выпуска – от 7 199 000 до 9 199 000 рублей.

Кстати, буквально на днях компания уже поднимала стоимость топовых комплектаций «Премиум» и «Оникс» для Tank 500 2026 года выпуска – они подорожали на 300 тысяч.

Ситуация с флагманом еще серьезнее. Исчезли очень солидные прямые выгоды в полмиллиона рублей, которые действовали на все три комплектации 2024 года производства. В итоге сейчас машина 2024 года выпуска стоит от 8,9 до 12,2 млн рублей. За авто 2025 года выпуска нужно отдать от 10 до 13,1 млн, а за новейшие модели 2026 года – уже от 11,5 до 14,2 млн рублей.

Причем в новом модельном году 2026 базовая версия «Бизнес», доступная ранее, вообще не представлена – в продаже остались только более дорогие исполнения.