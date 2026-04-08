Российские продажи BMW выросли в два раза за год

«Автостат»: продажи автомобилей BMW в России увеличились на 91%. По данным главы агентства Сергея Целикова, в январе-марте 2026 года на российский учет встало 3,8 тыс. новых автомобиля BMW, в то время, как в первом квартале прошлого года, когда было реализовано 2 тыс. штук.

Самой популярной моделью у россиян остается среднеразмерный кроссовер BMW X3, который разошелся тиражом в 1,2 тыс. экземпляров — его регистрации увеличились в 3,5 раза, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

В топ-5 также вошли еще четыре кроссовера: X5 с показателем 647 штук (+77%), X1 — 465 штук (+189%), X7 — 349 штук (+35%) и X6 — 293 штуки (+17%).

При этом на BMW китайской сборки пришлось более половины всех зарегистрированных машин — 51,5%. Доля «настоящих» немецких автомобилей составила 43,5%. Еще 3,5% пришлось на BMW из США, а также было зафиксировано 40 машин местной российской сборки.