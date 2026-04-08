Tesla выпустила обновленный вариант системы Full Self-Driving в версии 14.3

Система автопилота Full Self-Driving от Tesla получила масштабное обновление до версии 14.3, которое внедряется для пользователей программы раннего доступа. Это обновление включает ряд ключевых улучшений, таких как более точное прогнозирование парковочных мест с отображением на карте значком P, а также усовершенствованное маневрирование при парковке. Кроме того, система стала лучше реагировать на экстренные службы, школьные автобусы и редкие транспортные средства, смягчая проблемы с непреднамеренным смещением в полосе и незначительным подрезанием. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Дополнительные улучшения касаются работы со светофорами на сложных перекрестках, включая дороги с поворотами и остановки на желтый свет, благодаря обучению на сложных примерах с использованием метода обучения с подкреплением. Также был усовершенствован кодировщик нейронной сети для распознавания изображений, что повысило понимание ситуации в редких случаях и при плохой видимости, улучшило трехмерную геометрию и расширило распознавание дорожных знаков.

В целом, обновление версии 14.3 направлено на усовершенствование множества полезных функций системы автопилота, делая её более надежной и адаптивной в различных дорожных условиях. Эти изменения демонстрируют стремление Tesla к постоянному развитию технологий автономного вождения, хотя конкретные детали о будущих обновлениях пока не раскрываются.