Россиянам разрешили водить машину с иностранными правами. В ходе рассмотрения дела водителя Конституционный суд (КС) пришёл к выводу, что россияне, которые живут в других странах, могут водить в России автомобили на основании иностранных водительских прав. При этом действующие нормы, ограничивающие эту возможность, признаны неконституционными.

Поводом для проверки норм стала жалоба автомобилиста, которого ещё летом 2019 года привлекли к ответственности за «управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права» и оштрафовали на 5 000 рублей.

Доводы водителя о том, что он управлял машиной законно, были судом Архангельска проигнорированы. Мужчина настаивал, что срок действия российских прав истёк в 2014 году, но он постоянно проживает в Эстонии на основании вида на жительство и получил водительские документы в этой стране. Однако в суде заявили, что граждане РФ обязаны получать права в своей стране, а удостоверения других стран имеют право использовать только иностранцы.

В итоге дело дошло до КС, который встал на сторону водителя.

В законе «О безопасности дорожного движения» прописана норма, согласно которой признаётся действие конвенции о дорожном движении, согласно которой водительские удостоверения стран, которые подписали документ, должны признаваться на территории другой до момента, с которого территория становится местом жительства водителя. Летом 2023 года в силу вступили поправки, согласно которым россияне могут ездить по стране с иностранными удостоверениями, но в течение определённого срока.

Тем не менее, норма не учитывает, что граждане России могут неоднократно въезжать в страну, но при этом постоянно жить на территории другого государства. При этом закон никак не ограничивает использование национальных водительских прав у иностранцев.

Поэтому в суде решили, что требования для граждан нашей страны, которые живут в других странах, ставит их в худшее правовое положение, чем иностранцев, а это не соответствует Конституции России.

В итоге дело автомобилиста отправлено на пересмотр, а ответственным ведомствам предложено внести соответствующие поправки в законодательство. До тех пор россияне, которые оказались в похожей ситуации, смогут управлять машиной по иностранным водительским правам.