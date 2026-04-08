В новых Mazda появятся огромные экраны и проекционные дисплеи

Один из руководителей дизайнерской команды Mazda выступил с заявлением о пользе крупных информационных и проекционных экранов, которые будут внедрены в новых моделях бренда.

Главный дизайнер Mazda Motor Europe Йо Стенуита рассказал, что в будущих моделях марки будут большие экраны и меньше физических элементов управления, несмотря на потенциальные компромиссы в отношении безопасности.

Огромные экраны доминируют в интерьерах новых автомобилей, и эта тенденция, похоже, не будет сходить на нет в ближайшее время, хотя некоторые автопроизводители изучают альтернативы, отмечает Autoblog, комментируя заявление представителя Mazda.

Йо Стенуит считает, что большие экраны обеспечивают большую гибкость и могут способствовать улучшению комфорта от вождения. Он уточнил, что такие дисплеи создают больше возможностей для более четкого отображения информации, не перегружая информационное поле.

Издание отмечает, что в новом кроссовере Mazda CX-6e, который выпускается Changan и Mazda и продается в том числе в Европе и Австралии, уже установлен огромный дисплей на 26 дюймов.

По заявлению Стенуита, подобные большие дисплеи вскоре могут появиться и в других моделях Mazda.

"У Mazda всегда были лаконичные приборные панели со встроенными приборами, но теперь тенденция меняется. В CX-6e также используется большой проекционный дисплей, который даже важнее, чем приборная панель", - отметил специалист.

По его словам, проекционные дисплеи в перспективе могут заменить традиционные приборы для повышения концентрации внимания и безопасности.

Комментарии Стенуита указывают на то, что Mazda выбрала большие экраны не из-за стоимости, а из-за того, что считает такой способ взаимодействия с автомобилем в целом лучшим.