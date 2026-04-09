В Нижнем Новгороде построят новый автозавод

В Нижнем Новгороде на улице Новополевой к 2034 году планируют построить новый автомобильный завод. Двухэтажное здание площадью почти 11 тысяч квадратных метров разместят на участке в 8,98 гектара, сообщает "Pravda-nn.ru" со ссылкой на сайт городской мэрии.

© Российская Газета

Помимо самого завода, предусмотрено благоустройство прилегающей территории: ее озеленят, проложат новые автодороги, обустроят тротуары и парковки - отдельно для грузового и легкового транспорта.

Подрядчик обязан завершить все работы до конца 2033 года включительно. Общественные обсуждения проекта продлятся до 10 апреля.